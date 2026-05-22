広島は21日、DeNAとの試合（マツダスタジアム）に3−1で勝利。1点を追う6回裏、小園海斗の適時三塁打で同点とすると、その後相手の失策により逆転に成功。7回には代打・前川誠太がプロ初となる適時打を放ち、貴重な追加点を挙げた。21日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では、この日猛打賞の活躍を見せた小園をピックアップ。解説で出演していた辻発彦氏は「低迷していて、苦しんでいましたよね。本来の小園君らし