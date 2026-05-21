新車286万円！ トヨタ新型「ハイエース」斬新デザインにも“反響殺到”！荷物を大量に積んで走る“働くクルマ”の代表格として、日本の物流や現場を支えるトヨタの「ハイエース」。近年は車中泊やキャンプといったアウトドアレジャーのベース車両として、一般のファミリー層からも高い支持を集めています。【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新型ハイエース」です！（56枚）そんな荷物を効率よく運ぶという点においてす