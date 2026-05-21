新車286万円！ トヨタ新型「ハイエース」斬新デザインにも“反響殺到”！

荷物を大量に積んで走る“働くクルマ”の代表格として、日本の物流や現場を支えるトヨタの「ハイエース」。

近年は車中泊やキャンプといったアウトドアレジャーのベース車両として、一般のファミリー層からも高い支持を集めています。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新型ハイエース」です！（56枚）

そんな荷物を効率よく運ぶという点においてすでに完成の域に達しているハイエースですが、2026年2月に実施された一部改良では、さらに実用的かつ魅力的なアップデートが図られました。

これまでの商用車は、コストとの兼ね合いから乗用車に比べて先進的な安全装備の導入が遅れがちになる傾向がありました。

しかし、今回の新型ハイエースではその常識が大きく覆されています。

長距離や長時間の運転を強いられる現場ドライバーの負担を減らすべく、予防安全パッケージである「Toyota Safety Sense（トヨタセーフティセンス）」の機能を徹底的に強化。

具体的には、交差点での右左折時に歩行者や自転車を検知する機能の精度が飛躍的に向上し、見通しの悪い市街地での事故リスクを大きく低減させています。

さらに、車線変更時に死角になりやすい斜め後方の車両を知らせるブラインドスポットモニターや、駐車場をバックで出る際の安全確認をサポートするシステムなどが拡充されました。

毎日ハイエースを運転している現場のドライバーたちにとって、この安全装備の進化は非常に大きな意味を持っています。

インターネット上の反響を見ても、「車体が大きくて死角が怖かったから最新センサー搭載は本当に助かる」「社員の事故を減らせるなら多少無理してでも新型モデルに買い替えたい」といった、実務目線で歓迎する声が数多く寄せられています。

働く人の命を守る装備が、ついに上級の乗用車と同等レベルまで引き上げられたと言えるでしょう。

そして、こうした中身の進化と連動するように、クルマの顔つきも劇的な変化を遂げました。

今回の改良におけるデザイン上の最大のトピックは、フロント周りに「Bi-Beam（バイビーム）LEDヘッドランプ」が新たに設定されたことです。（一部グレードでは標準装備）

これは、ひとつの光源でハイビームとロービームを切り替えられる最新のライト技術であり、夜間の視認性を大幅に高めるとともに、見た目の印象を変える効果も持っています。

新型ハイエースも、これまでの親しみやすい目元から一転し、シャープで鋭い眼差しへと変貌を遂げました。

この精悍な顔つきの進化に対しては、主にクルマ好きのユーザーから熱い視線が注がれており、「新しいライトでハイエースがイケメンになった」「もはや商用バンの枠を超えて高級ミニバンのような風格すら漂っている」と、デザインの洗練度を称賛するコメントが見られます。

また、「新型ハイエースの顔つきなら休日の車中泊やキャンプでも周りにドヤ顔できそう」と、自家用車として迎え入れたいアウトドアファンからの支持も着実に集めている様子。

新型ハイエースの車両価格（消費税込）は、バンが286万円から468万3800円、ワゴンが335万600円から447万2600円、コミューターが376万2000円から426万300円です。

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荷物をたくさん積めるクルマから、過酷な現場の疲労を和らげ、所有する喜びまで満たしてくれるプレミアムな相棒へ。

一部改良で、全方位の先進運転支援機能とシャープなLEDヘッドランプという新たな武器を手に入れた新型ハイエースは、これからも進化の歩みを止めることはないでしょう。