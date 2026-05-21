中東情勢の影響がなじみ深いお菓子にも広がっています。森永製菓の「ハイソフト」など、一部のキャラメル商品が中東情勢の影響で原材料の確保が難しくなったとして販売休止となりました。販売が一時的に休止されているのは、森永製菓の「ハイソフト ミルク」と「塩キャラメル」です。「ハイソフト ミルク」は、1969年から50年以上にわたって愛されているロングセラー商品ですが、現在流通している在庫がなくなり次第、販