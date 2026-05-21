中国商務部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月21日】中国商務部米州大洋州司の責任者は20日、中米首脳会談後にトランプ大統領が「ボーイング機200機の購入に中国が同意した」と述べたことに関し、中米両国の互恵協力深化にとって航空は重点分野になると指摘した。その上で、中国は両国首脳の重要共通認識を踏まえ、自国の航空輸送需要と商業原則に基づき、ボーイング機200機を導入すると明らかにした。また、米国側は