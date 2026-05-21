タケノコを食べる福宝。（２月２６日撮影、成都＝新華社配信／Ｐａｎｄａ３６５提供）【新華社成都5月21日】中国四川省にある中国ジャイアントパンダ保護研究センター臥竜神樹坪基地で、木組みの上に座ってタケノコを食べるパンダの「福宝（フーバオ）」がカメラに捉えられた。