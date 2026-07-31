被災者
『被災者』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月6日
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いまだに「雑魚寝」も 避難所を巡り「格差」が生まれてしまう理由
台湾では発生4時間後、イタリアでは6時間以内に設備が整うとのこと
FNNプライムオンライン
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任天堂が熊本地震の被災者向けに保証不問の無償修理と義援金5000万円を発表
Switch 2など任天堂製品を保証の有無を問わず無償修理するとのことで
J-CASTニュース
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任天堂が熊本地震の被災地に義援金5000万円と製品無償修理を発表
被災地域在住者向けに同社製品の無償修理を2027年2月まで実施するという
スポニチアネックス
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熊本市の大西一史市長、余震に「もう嫌だなぁ」と吐露 励ましの声も
J-CASTニュース
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鈴木紗理奈が熊本への旅行呼びかけ、観光支援めぐり賛否の声
女性自身
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広島への原爆投下直後「死にたくない」少女に懇願され麻酔なしで左腕を切断
麻酔薬が底をついたため、麻酔なしで手術したケースもあったという
文春オンライン
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熊本・八代港で大型フェリーで医療提供 予約制で入浴できる大浴場も
内科診療や薬の処方に加え予約制の大浴場も被災者に開放されている
読売新聞オンライン
2026年8月4日
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高市早苗首相の熊本避難所「3分視察」内閣広報官が51分間だと否定
滞在時間「3分間」との投稿に対し内閣広報官が公式Xで事実と異なると反論
J-CASTニュース
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メルカリが熊本地震に便乗した義援金詐欺の手口を公開し注意を呼びかけ
SNSや電話で偽団体を名乗り義援金を騙し取る手口が発生しやすいとのこと
オリコンニュース
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元賞金女王・鈴木愛が熊本地震の被災地へ救援金1000万円を寄付
救援金1000万円を産経新聞厚生文化事業団を通して寄付したとのこと
THE ANSWER
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ダレノガレ明美が被災地支援の提案「スイカ割り」に批判の声も
日刊ゲンダイDIGITAL
2026年8月3日
2026年8月2日
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上田晋也、熊本地震を巡る友人らの現状伝える「復旧がまた一からやり直し」
令和8年熊本地震で親族や友人が被害を受け、工場や店が壊滅状態という声も
日刊スポーツ
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熊本で旅館経営のスザンヌ 熊本行きを迷う旅行者へ私見をつづる
令和8年熊本地震後の風評被害に触れ、旅行者に熊本来訪を呼びかけている
まいどなニュース