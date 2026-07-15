寄付金
『寄付金』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月6日
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登録者28万人のYouTuberが福岡の梨盗難農家を訪れ、寄付金を手渡す
福岡県うきは市の梨農園で梨5000個が盗まれる被害が2年連続で発生しており
J-CASTニュース
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任天堂が熊本地震の被災地に義援金5000万円と製品無償修理を発表
被災地域在住者向けに同社製品の無償修理を2027年2月まで実施するという
スポニチアネックス
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セクシー女優・田野憂が熊本へ300万円寄付、「汚い金」批判に正面から反論
「汚い金」と職業を理由に批判されたが「寄付は寄付」と毅然と反論し賛同を得た
日刊スポーツ
2026年8月5日
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セクシー女優、被災地へ寄付も批判される 真栄田賢からは「擁護」の声も
東スポWEB
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田野憂が熊本地震に300万円寄付、職業批判のアンチに毅然と反論
日本赤十字社を通じて300万円を寄付し、支援物資も現地へ送ったという
オリコンニュース
2026年8月4日
2026年8月3日
2026年8月2日
2026年8月1日
2026年7月30日
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8月権利確定の株主優待、新設・拡充で利回り10%超えも狙える7銘柄
FRIDAYデジタル
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熊本への寄付続々 株式会社ポケモンが1億円にソニー5000万円も
ソニーグループも5000万円を日本赤十字社などへ寄付すると発表している
スポニチアネックス
2026年7月29日
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eBayと元幹部らが記者夫妻への嫌がらせ訴訟で和解合意
eBayと元幹部3名が合計約4870万ドルを原告側に支払うとのこと
GIGAZINE（ギガジン）
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YOSHIKIが被災地支援に1000万円寄付「皆さまは決して一人ではありません」
日本赤十字社に1000万円を寄付し、被災者の救援活動に充てられる予定
オリコンニュース
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「令和8年熊本地震」支援募金の受付開始相次ぐ ファミリーマート店頭でも
おたくま経済新聞
2026年7月27日
2026年7月16日
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スターバックス 日本初となる従業員向け奨学金制度を導入
ZEN大学と連携し18〜29歳の従業員には授業料などを全額支給するという
オリコンニュース
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「よなよなエール」のヤッホーブルーイングが大阪・泉佐野に新醸造所を開設
共同通信