１４日、内モンゴル自治区シリンゴル盟正藍旗にある１００万キロワット級新エネルギー拠点。（ドローンから、シリンゴル＝新華社記者／李志鵬）【新華社シリンゴル5月21日】中国内モンゴル自治区シリンゴル盟正藍旗はここ数年、恵まれた立地条件と豊富な資源を生かし、風力発電プロジェクトを軸に新エネルギー産業の大規模化・集積化を加速させている。これまでに風力発電施設11カ所が完成しており、出力1千万キロワット級の「風