ドジャースの大谷翔平選手は日本時間21日午前、投打二刀流でパドレス戦に出場し、打っては初回初球先頭打者ホームランを飛ばし、投げては5回無失点の快投を見せるなど、“無双状態”となった。大谷選手は1回表の第一打席、相手先発バスケスの初球をいきなり捉え、センターバックスクリーンに飛び込む、飛距離121メートルの特大8号ホームランを放った。第二打席はセンターフライ、第三打席はフォアボールだった。投げては初回を無安