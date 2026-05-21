二刀流出場の大谷翔平が5回無失点で4勝目の権利持ち降板　防御率は0.73に　打っては初回初球先頭打者8号ホームラン

ドジャースの大谷翔平選手は日本時間21日午前、投打二刀流でパドレス戦に出場し、打っては初回初球先頭打者ホームランを飛ばし、投げては5回無失点の快投を見せるなど、“無双状態”となった。

大谷選手は1回表の第一打席、相手先発バスケスの初球をいきなり捉え、センターバックスクリーンに飛び込む、飛距離121メートルの特大8号ホームランを放った。

第二打席はセンターフライ、第三打席はフォアボールだった。

投げては初回を無安打2三振と上々の立ち上がりで、3回まで1人の走者も許さない完璧な投球を見せた。4回にはフォアボールとヒットでランナー2人を背負ったが無失点で切り抜け、5回にはヒット2人とフォアボールで1アウト満塁のピンチとなり、強打者のタティスJrを迎えたが、ショートゴロのダブルプレーに打ち取った。

“投手”大谷は5回を投げて被安打3、フォアボール2、4奪三振無失点で降板した。防御率は0.73となった。

試合は、自らのホームランなどでドジャースが3対0とリードしていて、大谷は4勝目の権利を得ている。