プロボクサーの那須川天心（27）が20日、自身のXを更新。新幹線で隣の席になった人とのエピソードを明かした。【写真】「上手でそして可愛い」「絵心ありますね」“センス光る”那須川天心の手描きイラスト投稿で「新幹線に乗りました」「隣の方が80歳のお婆さんで京都から横浜へ 誕生日を祝ってもらうらしいです」と説明。「若い頃の話とか現在の話まで沢山話しました」と交流したことを明かした。続けて「あっという間の時