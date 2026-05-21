那須川天心、新幹線で“あっという間の時間” ほっこり交流エピソードに「凄く素敵」「コミュ力すごい」反響
プロボクサーの那須川天心（27）が20日、自身のXを更新。新幹線で隣の席になった人とのエピソードを明かした。
【写真】「上手でそして可愛い」「絵心ありますね」“センス光る”那須川天心の手描きイラスト
投稿で「新幹線に乗りました」「隣の方が80歳のお婆さんで京都から横浜へ 誕生日を祝ってもらうらしいです」と説明。「若い頃の話とか現在の話まで沢山話しました」と交流したことを明かした。
続けて「あっという間の時間で携帯も触らずでした」とつづり、「先にお婆さんが降りるのでキャリーケースを下ろしてあげたら 飴ちゃんをくれました」「別れ際に こんな素敵な若い子もいるのね と言ってもらい 心がほかほかしました 今日も頑張れそうです」と振り返った。
この投稿に「こういう話を聞くと、世の中まだまだ捨てたもんじゃないなって思う」「お互いの温かい気持ちが通じ合ったからこその、あっという間のひとときでいらっしゃったことと思います！」「天心選手は、アスリートとしても、人としても、凄く素敵です」「新幹線で隣の人と話すコミュ力すごい」「めっちゃいい話だね 何気ない移動時間が、こんなに温かい思い出になるのって素敵すぎる」「こういう一期一会の出来事って、あとから思い出しても心があったかくなるよね」「婆さん！ オレは天下の天心だよと言わないところが素敵」など、好印象のコメントが多数寄せられた。
【写真】「上手でそして可愛い」「絵心ありますね」“センス光る”那須川天心の手描きイラスト
投稿で「新幹線に乗りました」「隣の方が80歳のお婆さんで京都から横浜へ 誕生日を祝ってもらうらしいです」と説明。「若い頃の話とか現在の話まで沢山話しました」と交流したことを明かした。
続けて「あっという間の時間で携帯も触らずでした」とつづり、「先にお婆さんが降りるのでキャリーケースを下ろしてあげたら 飴ちゃんをくれました」「別れ際に こんな素敵な若い子もいるのね と言ってもらい 心がほかほかしました 今日も頑張れそうです」と振り返った。