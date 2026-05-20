ワールドカップに臨むポルトガル代表は、19日に代表メンバーを発表した。メンバーには史上初の6大会連続出場となるクリスティアーノ・ロナウドや、マンチェスター・シティ所属のベルナルド・シウバ、マンチェスター・ユナイテッドに所属するブルーノ・フェルナンデスなどが順当に選出された。ポルトガル代表に選出されたメンバーは以下のとおり。GKディオゴ・コスタ（ポルト）ジョゼ・サ（ウォルバーハンプトン）ルイ・シルヴァ（