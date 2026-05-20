ワールドカップに臨むポルトガル代表メンバーが発表 招集リストには今は亡きあの選手の名前も
ワールドカップに臨むポルトガル代表は、19日に代表メンバーを発表した。メンバーには史上初の6大会連続出場となるクリスティアーノ・ロナウドや、マンチェスター・シティ所属のベルナルド・シウバ、マンチェスター・ユナイテッドに所属するブルーノ・フェルナンデスなどが順当に選出された。
ポルトガル代表に選出されたメンバーは以下のとおり。
GK
ディオゴ・コスタ（ポルト）
ジョゼ・サ（ウォルバーハンプトン）
ルイ・シルヴァ（スポルティングCP）
リカルド・ヴェーリョ（ゲンチレルビルリイ）
ルベン・ディアス（マンチェスター・シティ）
ジョアン・カンセロ（バルセロナ）
ディオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド）
ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン）
ネウソン・セメド（フェネルバフチェ）
マテウス・ヌネス（マンチェスター・シティ）
ゴンサロ・イナシオ（スポルティングCP）
レナト・ヴェイガ（ビジャレアル）
トマス・アラウージョ（ベンフィカ）
MF
ブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）
ベルナルド・シウバ（マンチェスター・シティ）
ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン）
ジョアン・ネベス（パリ・サンジェルマン）
ルベン・ネベス（アル・ヒラル）
サム・コスタ（マジョルカ）
FW
クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）
ラファエル・レオン（ミラン）
ジョアン・フェリックス（アル・ナスル）
ゴンサロ・ラモス（パリ・サンジェルマン）
ペドロ・ネト（チェルシー）
フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス）
ゴンサロ・ゲデス（レアル・ソシエダ）
フランシスコ・トリンコン（スポルティングCP）
ワールドカップの最終登録メンバーは最大26人までだが、ロベルト・マルティネス監督は第4GKとしてリカルド・ヴェーリョも帯同メンバーに加えた。ただし彼は、他の3人のGKに怪我人が出た場合のみ参加する形になるという。
マルティネス監督は落選したほぼ全ての選手に対し、自ら直接説明を行ったことも明かした。『ESPN』が報じている。
また、代表メンバーの招集リストには、昨年交通事故で亡くなったディオゴ・ジョタ氏の名前も。マルティネス監督は、ジョタ氏を追悼する形で永遠の“プラス1人”としてチームに含めると発言。
「ディオゴ・ジョタを失ったことは、決して忘れられない瞬間であり、とても辛い出来事だった。しかし翌日には、私たち全員に“ディオゴ・ジョタの夢のために戦う責任”が生まれた。彼は代表チームにおける模範的な存在であり、永遠に私達のプラス1人としてあり続ける」
マルティネス監督は最後に、「このチームの才能と団結力を考えれば、私たちは夢を見ることができるはずだ。優勝候補にもなれるだろう。しかし、（ワールドカップ優勝の）本命ではない」と語った。
欧州ビッグクラブで活躍する選手を多数抱えるポルトガル代表。ジョタ氏のためにも悲願のワールドカップ優勝を成し遂げることができるだろうか。