ワールドカップに臨むポルトガル代表は、19日に代表メンバーを発表した。メンバーには史上初の6大会連続出場となるクリスティアーノ・ロナウドや、マンチェスター・シティ所属のベルナルド・シウバ、マンチェスター・ユナイテッドに所属するブルーノ・フェルナンデスなどが順当に選出された。



ポルトガル代表に選出されたメンバーは以下のとおり。



GK

ディオゴ・コスタ（ポルト）

ジョゼ・サ（ウォルバーハンプトン）

ルイ・シルヴァ（スポルティングCP）

リカルド・ヴェーリョ（ゲンチレルビルリイ）





DFルベン・ディアス（マンチェスター・シティ）ジョアン・カンセロ（バルセロナ）ディオゴ・ダロト（マンチェスター・ユナイテッド）ヌーノ・メンデス（パリ・サンジェルマン）ネウソン・セメド（フェネルバフチェ）マテウス・ヌネス（マンチェスター・シティ）ゴンサロ・イナシオ（スポルティングCP）レナト・ヴェイガ（ビジャレアル）トマス・アラウージョ（ベンフィカ）MFブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）ベルナルド・シウバ（マンチェスター・シティ）ヴィティーニャ（パリ・サンジェルマン）ジョアン・ネベス（パリ・サンジェルマン）ルベン・ネベス（アル・ヒラル）サム・コスタ（マジョルカ）FWクリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）ラファエル・レオン（ミラン）ジョアン・フェリックス（アル・ナスル）ゴンサロ・ラモス（パリ・サンジェルマン）ペドロ・ネト（チェルシー）フランシスコ・コンセイソン（ユヴェントス）ゴンサロ・ゲデス（レアル・ソシエダ）フランシスコ・トリンコン（スポルティングCP）ワールドカップの最終登録メンバーは最大26人までだが、ロベルト・マルティネス監督は第4GKとしてリカルド・ヴェーリョも帯同メンバーに加えた。ただし彼は、他の3人のGKに怪我人が出た場合のみ参加する形になるという。マルティネス監督は落選したほぼ全ての選手に対し、自ら直接説明を行ったことも明かした。『ESPN』が報じている。また、代表メンバーの招集リストには、昨年交通事故で亡くなったディオゴ・ジョタ氏の名前も。マルティネス監督は、ジョタ氏を追悼する形で永遠の“プラス1人”としてチームに含めると発言。「ディオゴ・ジョタを失ったことは、決して忘れられない瞬間であり、とても辛い出来事だった。しかし翌日には、私たち全員に“ディオゴ・ジョタの夢のために戦う責任”が生まれた。彼は代表チームにおける模範的な存在であり、永遠に私達のプラス1人としてあり続ける」マルティネス監督は最後に、「このチームの才能と団結力を考えれば、私たちは夢を見ることができるはずだ。優勝候補にもなれるだろう。しかし、（ワールドカップ優勝の）本命ではない」と語った。欧州ビッグクラブで活躍する選手を多数抱えるポルトガル代表。ジョタ氏のためにも悲願のワールドカップ優勝を成し遂げることができるだろうか。