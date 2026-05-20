スターバックスコリアが5・18民主化運動記念日に「タンクデー」プロモーションを実施して論争を呼ぶ中、オンラインではスターバックスのカップをハンマーで壊す動画を投稿したり、メンバーシップを解約したりするなど、「不買運動」の兆しまで見せている。19日、スレッズ（Threads）などソーシャルメディアには、スターバックスのタンブラーやマグカップを廃棄する動画が多数投稿された。ある人は、ビニール袋にスターバックスのマ