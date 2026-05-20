クマに襲われた経験を生かして開発された「撃退用ポール（棒）」が注目を集めている。

距離を保ち身の安全を確保できるとして、岩手県岩泉町の佐藤誠志さん（５９）が昨春に販売を開始して以降、県内外で８００本以上売れ、クマ出没が相次ぐ青森県警も導入。佐藤さんは「クマと会ってしまった時に致命傷を防ぐことができれば」と話す。（山岸憲伸）

「棒がなければ顔を攻撃されていた」

佐藤さんは２０２３年９月、同町の早坂高原近くの山林でキノコ採りをしている最中、生い茂った草木の先で何かが動くのに気づいた。木の上に登る子グマと、体を左右に揺する母グマの姿が見えた。「絶対にやられる」。覚悟した直後、母グマがものすごい勢いで突進してきた。

つえ代わりにしていた長さ約１メートル６０の木の棒で、何度も襲いかかってくるクマを繰り返したたいた。しかし途中で棒をつかまれ、振り上げたところで足元まで接近されると、肘や太ももをかまれたり引っかかれたりした。程なくしてクマは立ち去った。

佐藤さんの体には今も傷痕が残るが、「棒がなければ、（致命傷になりかねない）顔を攻撃されていただろう」と、クマと対峙（たいじ）した際に距離を保つことの重要性を学んだ。

全７種類でカスタム可能

九死に一生を得た経験から昨年の春前に撃退用のポールを製作した。ポールにはアルミ合金などを使用し、先端が二股に分かれた全７種類。長さは１メートル１５〜７０を用意し、カスタムもできる。クマの素早い動きに対応できるよう最も軽いポールで約５００グラムと軽量化を図った。実現に向けて、猟友会員からもアドバイスをもらったという。

パンフレットに記したポールの使い方には、〈１〉振り上げた時に距離を詰められないよう、たたかずに突くこと〈２〉クマにつかまれないように、突いた後はすぐに引くこと――など自らの教訓を生かした。

ふるさと納税の返礼品にも

元々山菜やキノコ類、ペット用品などをインターネットで販売しており、昨春からポールも商品に加えたところ、注文が殺到。これまで累計で８００本以上が売れ、今月中には１０００本に達する見込みという。

山の近くに住む家族への贈り物として購入する個人客や、仕事で山に入らざるを得ない電力会社、測量会社からも注文を受けたという。ポールは近隣の農家らの手作りで、今年から町のふるさと納税の返礼品にもなっている。

佐藤さんは、山に入る時のクマ対策として「ブザーや笛を携帯し、まずはクマと出会わない工夫が大切」としつつ、「遭遇した場合の想定や道具の準備もしてほしい」と備えの大切さも訴える。

商品価格は７８００円〜２万７０００円（税込み、送料別）。佐藤さんが運営する店舗「原生林の熊工房」のＥＣサイトから購入できる。