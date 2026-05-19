大阪府在住・35歳男性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、神奈川県の「箱根・強羅 佳ら久」です。※以下の情報は2026年5月19日21時現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。「箱根・強羅 佳ら久」は、強羅の奥座敷で温泉露天風呂を心ゆくまで堪能大阪府在住・35歳男性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、神奈川県の「箱根・強羅 佳ら久」でした。・宿泊した部屋：西