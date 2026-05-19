【神奈川県で泊まってよかった】「箱根・強羅 佳ら久」は箱根連山と相模湾を望む絶景の名宿。多彩な温泉と五感で味わう美食でとっておきの滞在を
大阪府在住・35歳男性に調査した、「泊まってよかったホテル」を紹介します。今回取り上げるのは、神奈川県の「箱根・強羅 佳ら久」です。
※以下の情報は2026年5月19日21時現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
▼チェックインから見送りまで、付かず離れずの心地よいおもてなし
●回答者コメント
「スタッフの方々のホスピタリティが素晴らしく、付かず離れずの心地よい距離感で接してくれました。チェックインから見送りまで非常にスムーズで、細かい気配りのおかげで滞在中にストレスを感じることが一切なかったです」
佳ら久が大切にしているのは、「数多の巡り合いとあたたかな心」。四季折々の佳き事を伝えるおもてなしで、宿泊客を迎え入れてくれます。チェックインは、芦ノ湖を源に流れる箱根の早川の流れを表現した片壁一面の煉瓦積みをのぞむロビーラウンジで。こだわりのウェルカムフードとドリンクをいただきながら、ゆったりとした時間からはじまります。
▼全70室に備わる温泉露天風呂で、好きな時に好きなだけ湯あみを
●回答者コメント
「全室に温泉露天風呂が付いているため、他の方の目を気にせず、好きな時に好きなだけ温泉を楽しめるのが最高でした。 また、テラスから眺める箱根の山々の景色が美しく、日常の忙しさを忘れて心からリラックスすることができました。 ラウンジでのフリードリンクサービスも充実しており、お風呂上がりに贅沢な時間を過ごせたのがとても印象に残っています」
チェックイン後は、客室棟 東・西の2棟からなる全70室すべてに完備された温泉露天風呂で寛ぎのひとときを。約56平米のゆったりとしたお部屋には、バルコニーに専用の温泉露天風呂がしつらえられ、展望露天風呂や貸切風呂とは異なる源泉を心ゆくまで堪能できます。木々のさざめきや鳥のさえずりに耳を傾けたり、茜色に染まる空をただ眺めたり、満点の星々と月の灯りに心洗われたり。時間を気にせず、好きなときに好きなだけ温泉を楽しめるのが醍醐味です。
▼メインダイニング「六つ喜」で味わう、箱根の情景を描く現代的日本料理
●回答者コメント
「食事のクオリティが非常に高く、見た目も華やかな会席料理に感動しました。地元の旬の食材がふんだんに使われており、一品ずつ丁寧に説明していただけたので、最後まで楽しく味わうことができました」
温泉で身体を温めたあとは、メインダイニング「六つ喜（むつき）」での夕食を。味覚、触覚、嗅覚、聴覚、視覚と、ここならではの体験、それら六つの要素を喜びで満たしたいという願いをその名に込めたダイニングで、日本伝統の会席料理をベースにした和食を楽しめます。料理長 赤星賢氏が吟味した旬の食材を、強羅の自然美を演出した盛りつけで提供。コースの締めくくりには、専属のパティシエがつくる美しいデザートも用意されています。
▼ゲストラウンジ「間」で過ごす、思い思いの寛ぎ時間
●回答者コメント
「宿の中にいくつかフリーラウンジがあり、時間帯によって提供される飲み物や軽食が変わるのが楽しかったです。お風呂上がりにテラス席でお茶を飲みながら、静かに流れる時間を満喫できるのは、この宿ならではの贅沢だと思います」
食事のあとは、客室棟の中心に位置する宿泊者専用のゲストラウンジ「間（AWAI）」へ。フリーフロータイムは14:00〜20:00と7:00〜11:00で、お風呂上りはもちろん、夕食前の食前酒を嗜むのもおすすめです。テラスでは、間近に木々をのぞむカウンター席が用意され、日没まで開放感あふれる時間を満喫できます。ゆったりと深く座れる読書席や隠れ家的雰囲気のラグジュアリーな席など多種多様な席から、いちばん心地よいスペースを見つけてみてください。
所在地：神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-8
交通手段：強羅駅より徒歩約3分／箱根湯本駅よりタクシーで約20分
▼料金
大人1名：5万8300円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：11:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
Amazonのセール商品から売れ筋ランキングまで、毎日のお買いものがもっと楽しく、もっとお得になる情報をお届け。編集部員による独自レビューなど、ここでしか手に入らない情報も満載です。
(文:All About ニュース お買いもの部)
※以下の情報は2026年5月19日21時現在のものです。料金の変更、満室の場合もあります。
「箱根・強羅 佳ら久」は、強羅の奥座敷で温泉露天風呂を心ゆくまで堪能大阪府在住・35歳男性が「泊まってよかったホテル」として挙げたのは、神奈川県の「箱根・強羅 佳ら久」でした。・宿泊した部屋：西棟 デラックスルーム（露天風呂付き）
●回答者コメント
「スタッフの方々のホスピタリティが素晴らしく、付かず離れずの心地よい距離感で接してくれました。チェックインから見送りまで非常にスムーズで、細かい気配りのおかげで滞在中にストレスを感じることが一切なかったです」
佳ら久が大切にしているのは、「数多の巡り合いとあたたかな心」。四季折々の佳き事を伝えるおもてなしで、宿泊客を迎え入れてくれます。チェックインは、芦ノ湖を源に流れる箱根の早川の流れを表現した片壁一面の煉瓦積みをのぞむロビーラウンジで。こだわりのウェルカムフードとドリンクをいただきながら、ゆったりとした時間からはじまります。
▼全70室に備わる温泉露天風呂で、好きな時に好きなだけ湯あみを
●回答者コメント
「全室に温泉露天風呂が付いているため、他の方の目を気にせず、好きな時に好きなだけ温泉を楽しめるのが最高でした。 また、テラスから眺める箱根の山々の景色が美しく、日常の忙しさを忘れて心からリラックスすることができました。 ラウンジでのフリードリンクサービスも充実しており、お風呂上がりに贅沢な時間を過ごせたのがとても印象に残っています」
チェックイン後は、客室棟 東・西の2棟からなる全70室すべてに完備された温泉露天風呂で寛ぎのひとときを。約56平米のゆったりとしたお部屋には、バルコニーに専用の温泉露天風呂がしつらえられ、展望露天風呂や貸切風呂とは異なる源泉を心ゆくまで堪能できます。木々のさざめきや鳥のさえずりに耳を傾けたり、茜色に染まる空をただ眺めたり、満点の星々と月の灯りに心洗われたり。時間を気にせず、好きなときに好きなだけ温泉を楽しめるのが醍醐味です。
▼メインダイニング「六つ喜」で味わう、箱根の情景を描く現代的日本料理
●回答者コメント
「食事のクオリティが非常に高く、見た目も華やかな会席料理に感動しました。地元の旬の食材がふんだんに使われており、一品ずつ丁寧に説明していただけたので、最後まで楽しく味わうことができました」
温泉で身体を温めたあとは、メインダイニング「六つ喜（むつき）」での夕食を。味覚、触覚、嗅覚、聴覚、視覚と、ここならではの体験、それら六つの要素を喜びで満たしたいという願いをその名に込めたダイニングで、日本伝統の会席料理をベースにした和食を楽しめます。料理長 赤星賢氏が吟味した旬の食材を、強羅の自然美を演出した盛りつけで提供。コースの締めくくりには、専属のパティシエがつくる美しいデザートも用意されています。
▼ゲストラウンジ「間」で過ごす、思い思いの寛ぎ時間
●回答者コメント
「宿の中にいくつかフリーラウンジがあり、時間帯によって提供される飲み物や軽食が変わるのが楽しかったです。お風呂上がりにテラス席でお茶を飲みながら、静かに流れる時間を満喫できるのは、この宿ならではの贅沢だと思います」
食事のあとは、客室棟の中心に位置する宿泊者専用のゲストラウンジ「間（AWAI）」へ。フリーフロータイムは14:00〜20:00と7:00〜11:00で、お風呂上りはもちろん、夕食前の食前酒を嗜むのもおすすめです。テラスでは、間近に木々をのぞむカウンター席が用意され、日没まで開放感あふれる時間を満喫できます。ゆったりと深く座れる読書席や隠れ家的雰囲気のラグジュアリーな席など多種多様な席から、いちばん心地よいスペースを見つけてみてください。
詳細情報▼アクセス
所在地：神奈川県足柄下郡箱根町強羅1300-8
交通手段：強羅駅より徒歩約3分／箱根湯本駅よりタクシーで約20分
▼料金
大人1名：5万8300円
※料金は公式Webサイト参考価格
※プラン・部屋により価格は変動します
▼チェックイン・チェックアウト
チェックイン：15:00
チェックアウト：11:00
※プランにより時間が異なる場合があります
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
この記事の執筆者：
All About ニュース お買いもの部
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(文:All About ニュース お買いもの部)