フランスの映画俳優ジャン・レノさん（77）が2026年5月19日、タレントの黒柳徹子さん（92）が司会を務める長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演し、SNS上では、「最初ディープフェイクかと思った」などと驚く声が上がっている。ソロパフォーマンス「らくだ」を全国12都市で披露ジャンさんは、5月10日から24日にかけて、ソロパフォーマンス「らくだ」を東京・池袋の東京芸術劇場で行っている。その他、富山県や兵庫