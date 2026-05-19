【モデルプレス＝2026/05/19】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた河村叶翔（かわむら・かなと）、相塲星音（あいば・りのん）が5月18日、それぞれのInstagramを更新。2ショットを披露した。【写真】「今日好き」美男美女カップル「雰囲気が似てきた2人」13ヶ月記念2ショットプリクラ◆「今日好き」かなりのカップル、1年越え記念日ショット河村は「13ヶ