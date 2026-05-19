バレーボールSVリーグ女子の岡山シーガルズは、きのう（19日）、シーズンを振り返る報告会を開き、来シーズンの活躍を誓いました。 【写真を見る】「勝ちにこだわってチーム全員で頑張っていきたい」岡山シーガルズが来季の活躍誓う【岡山】 報告会は、スポンサー企業などに向けて毎年開かれているもので、河本昭義監督や、選手20人が出席しました。 昨シーズン、