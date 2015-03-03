『なんでんかんでん』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
FRIDAYデジタル
Real Sound
手術から半月がたって、マラソン器具などを使った運動を開始
東スポWEB
今の状況を見ていると「家族経営の店のほうがダメージが少ない」と指摘
日刊ゲンダイDIGITAL
2012年に全店閉店したが、2018年に東京・高円寺に店を開いた川原社長
現代ビジネス
復活の背景について川原ひろし社長は「人の縁があったからこそ」と話す
日刊SPA!
借金4〜5億円から復活した社長・川原ひろし氏に、日刊SPA!が話を聞いている
福本伸行氏の漫画のように、天国と地獄を幾度となく体験していると川原氏
Smart FLASH
2012年に店は25年の営業に幕を閉じ、4〜5億円の借金を抱えていたという
スポニチアネックス
「復活してから今日までの5日ですでに1人辞めましたよ」と川原ひろし氏
デイリー新潮
2012年に閉店したが、復活一号店が3日に高円寺駅すぐ近くにオープンした
ガジェット通信
喜ぶ声がある一方、「スープがぬるい！」との苦情も
ABEMA TIMES
オーナーの川原ひろし氏が3日、開店初日のマル秘エピソードを披露
9月初旬に、6年ぶりに東京・高円寺で店を「復活」させると明かした
一時は大成功したが、スタッフに1700万円持ち逃げされたこともあったと回想
業績不振で全店舗が閉店し、5億円の負債を抱えたとされている川原氏
トピックニュース
「なんでんかんでん」元社長の川原浩史氏は、ちゃんぽん屋の開店を目指す
道路交通法の改正を境に客足が激減し、売上が最高110万円から10万円前後に