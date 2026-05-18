女優・永野芽郁が自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。永野は１８日、インスタグラムでグッズの発売を報告。ばっさりと切ったショートヘアでキャップを被り、Ｔシャツに黒のパンツを合わせたカジュアルなコーデや、後ろにプリントされたＴシャツを着用した横顔ショットなどをアップした。この投稿にファンからは「全部可愛すぎます」「大天使！！！」「モデルが神！」「おかえり！」「ほんっとにありがとう！！！」