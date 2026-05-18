サッカーJ1ファジアーノ岡山は、きのうホームで清水エスパルスに2－0で快勝しました。 百年構想リーグも残り2試合。前節を3－0で制し、勢いに乗るファジアーノは、清水エスパルスをホームに迎え撃ちました。試合は終始ファジアーノが主導権を握ります。 前半11分、スローインを木村がそらすと、抜け出したのはウェリック・ポポ。最後は白井が冷静に流し込み、早々