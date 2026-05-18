サッカーJ1ファジアーノ岡山は、きのうホームで清水エスパルスに2－0で快勝しました。

百年構想リーグも残り2試合。前節を3－0で制し、勢いに乗るファジアーノは、清水エスパルスをホームに迎え撃ちました。試合は終始ファジアーノが主導権を握ります。

前半11分、スローインを木村がそらすと、抜け出したのはウェリック・ポポ。最後は白井が冷静に流し込み、早々に先制点を奪います。



後半34分には宮本が鋭い出足でボールを奪うと、これをルカオが持ち上がりレオ・ガウショのゴールをお膳立て。リードを2点に広げたファジアーノは、その後も清水の攻撃を危なげなくしのぎ、2試合連続の無失点勝利をあげています。



（木山隆之 監督）

「勝つために何が必要かということを、ゲームの中で判断をして、プレーすることが増えてきたので、非常に見ていて頼もしいなと思います」



百年構想リーグも次節が最終節。今月（5月）24日、ホームでセレッソ大阪と対戦します。

Ｊ３カマタマーレも勝利

J3のカマタマーレ讃岐は、アウェーでFC今治と対戦。1点を追いかける後半7分、後藤のゴールで同点に追いつくと、後半29分、ゴール正面でのフリーキックのチャンスに村上。



歓声吸い込まれるようにゴール左に飛んだシュートは、値千金の決勝弾。カマタマーレはPK戦以外では9試合ぶりの勝利をあげています。次節はホームにFC大阪を迎え撃ちます。