女優の新木優子が１８日、大阪・心斎橋に２１日にオープンする「ハウスオブディオール心斎橋」のオープニングイベントに出演。結婚後初めての公の場への登場となった。スリップドレス姿で登壇した「ディオールジャパンアンバサダー」の新木。「ディオールといえばアイコニックなグレー。グレーで統一したコーディネートになっています。ジョナサン（・アンダーソン＝デザイナー）が手がけることによって（生まれた）