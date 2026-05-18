女優の新木優子が１８日、大阪・心斎橋に２１日にオープンする「ハウス オブ ディオール 心斎橋」のオープニングイベントに出演。結婚後初めての公の場への登場となった。

スリップドレス姿で登壇した「ディオール ジャパン アンバサダー」の新木。「ディオールといえばアイコニックなグレー。グレーで統一したコーディネートになっています。ジョナサン（・アンダーソン＝デザイナー）が手がけることによって（生まれた）マニッシュな生地にフェミニンなディテールが融合したドレスをまとうことができてうれしいです」とファッションを解説した。

ディオールの撮影で米国に行った際に「夢のような出来事」を経験したという。「先日、友人のおうちにお邪魔しました。場所はアメリカで、ちょうどディオールの撮影でＬＡに行かせていただいた時に『ちょっと足を伸ばしたら行ける』ということで、（友人は）フロリダの方に住んでいるので。アトラクションに乗るのが好きなんですけど、テーマパークをたくさんハシゴして、友達と久しぶりに思い切り休日を楽しんだのが夢のようでした」。なんと西海岸から東海岸まで“ちょっと足を伸ばして”大陸横断したと明かした。

新木は先月１１日に「Ｈｅｙ！ Ｓａｙ！ ＪＵＭＰ」の元メンバーで俳優の中島裕翔との結婚を発表。結婚後初めての公の場への登場となった。