俳優の高橋英樹が17日に自身のアメブロを更新し、豪華な朝食と夕食を公開した。この日、高橋は「今朝は懐石風朝ごはん」というタイトルでブログを更新。「銀座 慈生さんのように今朝はもらった素材を使い和懐石風に洋風をまぜて、、煮物にサラダでした」と報告し、彩り豊かな朝食の写真を複数公開した。続けて「今週日曜日の朝はゆっくり時間です〜」と明かし、愛犬についても「プッチも寝坊していました（笑）今日はシャンプーに