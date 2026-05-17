いつの間にか散らかりがちなリビング。ここでは、がんばらなくても片付く「リビング収納の工夫」を紹介します。教えてくれたのは、3児の母で整理収納アドバイザー1級の高岡麻里恵さん。テーブルに置きっぱなしになった文房具や充電コードなど、必要だけれど散らかりがちな日用品がすっきり整うアイデアをお届けします。1：ペン・ハサミは「1つの引き出し」にまとめる以前のわが家はおおよその感覚で文房具の収納場所を決めていまし