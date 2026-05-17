将棋の第84期名人戦（毎日新聞社、朝日新聞社主催）7番勝負第4局は17日、大阪府高槻市の高槻城公園芸術文化劇場で第2日を行い、先手の藤井聡太名人（23）＝王将含む6冠＝が挑戦者・糸谷哲郎八段（37）を123手で下し、対戦成績を4勝0敗として4連覇を達成した。名人戦の4連覇は04〜07年の森内俊之九段以来19年ぶり。4勝無敗での名人戦勝利は10年の羽生善治九段以来16年ぶりの快挙だった。藤井自身も名人戦では初のストレート制覇