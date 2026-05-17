音楽プロデューサーでミュージシャンの“ヒャダイン”こと前山田健一（45）が17日に自身のX（旧ツイッター）を更新。親知らずを抜歯してから1カ月経過するも“激痛”に悩んでいると吐露した。ヒャダインは「1カ月前に抜いた親知らずの歯茎がずっと腫れてて今日マックス腫れてるから歯医者行ってきた。いつ治るねんこれ」と嘆きのポスト。「朝起きたら腫れが頬までいっててオレンジ色の粘液まで溜まっていたから日曜だ