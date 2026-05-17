◆大相撲夏場所８日目（１７日・両国国技館）大関・霧島（音羽山）は、西前頭４枚目・豪ノ山（武隈）に押し出され、初黒星を喫した。大関・琴桜（佐渡ケ嶽）は、東前頭４枚目・大栄翔（追手風）に押し出され、厳しい６敗目となった。新関脇・琴勝峰（佐渡ケ嶽）は、東前頭５枚目・若元春（荒汐）を押し出し、５勝目。新関脇・熱海富士（伊勢ケ浜）は、西前頭５枚目・正代（時津風）を押し出し、４勝４敗の五分に。小結・