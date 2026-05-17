◆大相撲夏場所８日目（１７日・両国国技館）小結・若隆景（荒汐）は西前頭３枚目・王鵬（大嶽）を寄り切り、１敗を守った。過去７勝２敗の相手に、左でまわしを取り、左に回りながら相手の体勢を起こし、押し切った。常に口にする「下から攻める」で白星を積み重ねている。低い当たりで踏み込み、優位に立っている。２横綱１大関が休場の場所で、大関・霧島（音羽山）とともに土俵を盛り上げる。