ウクライナ軍のドローン攻撃により炎上したロシアの民家＝17日、モスクワ州ナロフォミンスクの村/Moscow regional Governor Andrei Vorobyov/Reuters（CNN） ロシア国営タス通信は17日、地元当局者や軍関係者の話として、ウクライナが夜間に500機を超えるドローン（無人機）でロシアを攻撃し、首都モスクワ近郊で少なくとも3人が死亡したと報じた。タス通信が市長の発表をもとに報じたところによると、モスクワへの攻撃は「ここ1年