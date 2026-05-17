サンバやダンスのチームが華やかにパレードする神戸まつり＝17日午後、神戸市サンバやダンスのチームが華やかにパレードする第53回神戸まつりが17日開催された。約60チームが参加し、熱気あふれるパフォーマンスで神戸市の中心市街地を彩った。サッカー女子の国内リーグで優勝を決めたばかりのINAC神戸の選手らも登場した。繁華街が広がるJR三ノ宮駅周辺の再開発に伴い、今年はコースを変更。参加者は汗ばむ陽気の中、旧外国人