タレント指原莉乃（33）が、16日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。オーディション番組のオファーを断ったことを告白し、理由を明かした。若槻千夏（41）は指原のプロデュースする＝LOVE、≠MEらが売れていることにふれ、「それこそ例えばNetflixとかでオーディション番組やりたいけど、さっしーがアイドルグループ作るとなったらやるんですか？」と聞くと、指原は「もう断りました。ネトフリじゃない