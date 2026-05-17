タレント指原莉乃（33）が、16日深夜放送のフジテレビ系「指原千夏」（土曜深夜0時45分）に出演。オーディション番組のオファーを断ったことを告白し、理由を明かした。

若槻千夏（41）は指原のプロデュースする＝LOVE、≠MEらが売れていることにふれ、「それこそ例えばNetflixとかでオーディション番組やりたいけど、さっしーがアイドルグループ作るとなったらやるんですか？」と聞くと、指原は「もう断りました。ネトフリじゃないですけど。『オーディション番組やりませんか？』ってお話しをいただいたけど、やれなかったです。面白くないんで私が」と答えた。

若槻は「やばいね」と反応した。

指原は「タレント側も面白くないとダメじゃないですか。私もオーディション番組そう思ってから見たんですけど、私面白くないんで」と語った。

若槻は「いや。私に相談してくれればよかったのに」と笑い、指原は「『若槻さん、オーディション番組のオファーきたんですけど…』なんでまず若槻さん（笑い）。秋元（康）さんとかじゃなくて」と笑った。

若槻は「秋元さんはいい。私に言ってくれないと」と笑った。

指原は「もちろん今のメンバーを管理しなきゃいけないというのもあるし、何よりもそれと同じぐらい自分が面白くない。（菊地風磨の）『歌詞覚えてこないと』もそうだし、ちゃんみなも『生まれ持った顔ポーカー』とか」とオーディション番組で生まれた名言を紹介した。

若槻は「面白いと思ってやってない。あれって愛情と感情が乗ったときに出てくるから」と語った。

指原は「私カメラがある時点で無理です。これがなければ、愛情と真面目さであれぐらいの指導ができるのかもしれないけど。客観カメラがある時点でもう…」とオファーを断った理由を説明した。

若槻は「やって欲しかった〜。40分あったら説得できた」と反応すると、指原は「早っ！」と笑った。