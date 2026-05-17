【モデルプレス＝2026/05/17】指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の齋藤樹愛羅が5月16日、自身のInstagramを更新。夜桜とのショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】21歳アイドル「可愛すぎる」街中でのオーラ溢れる姿◆齋藤樹愛羅、目黒川での夜桜ショット公開齋藤は「桜かわいくて好き！」とつづり、目黒川で撮影した写真を複数枚投稿。桜が満開の時期の、夜桜とのショットを公開している。白