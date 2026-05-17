＝LOVE齋藤樹愛羅、“変装なし”で目黒川の夜桜満喫「隠しきれないオーラ」「遭遇したかった」と反響
【モデルプレス＝2026/05/17】指原莉乃がプロデュースするアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の齋藤樹愛羅が5月16日、自身のInstagramを更新。夜桜とのショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】21歳アイドル「可愛すぎる」街中でのオーラ溢れる姿
齋藤は「桜かわいくて好き！」とつづり、目黒川で撮影した写真を複数枚投稿。桜が満開の時期の、夜桜とのショットを公開している。白色のカーディガンを着用し、桜の前でポーズを決めたり桜の花びらが付いたまま撮影したりと夜桜を満喫した写真となっている。
この投稿に「可愛すぎる」「隠しきれないオーラ」「遭遇したかった」「春の妖精さんみたい」「髪の毛に花びら付いてて好き」「儚くてエモいですね」「夜桜素敵です」「桜が似合いますね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】21歳アイドル「可愛すぎる」街中でのオーラ溢れる姿
◆齋藤樹愛羅、目黒川での夜桜ショット公開
齋藤は「桜かわいくて好き！」とつづり、目黒川で撮影した写真を複数枚投稿。桜が満開の時期の、夜桜とのショットを公開している。白色のカーディガンを着用し、桜の前でポーズを決めたり桜の花びらが付いたまま撮影したりと夜桜を満喫した写真となっている。
◆ 齋藤樹愛羅の投稿に反響
この投稿に「可愛すぎる」「隠しきれないオーラ」「遭遇したかった」「春の妖精さんみたい」「髪の毛に花びら付いてて好き」「儚くてエモいですね」「夜桜素敵です」「桜が似合いますね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】