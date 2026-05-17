【モデルプレス＝2026/05/17】クリエイターのしなこが5月16日、自身のInstagramを更新。プールでの水着ショットを公開し反響を呼んでいる。【写真】30歳人気クリエイター「オシャレ」ド派手水着で抜群スタイル披露◆しなこ、セパレート水着から美肌際立つしなこは「韓国のホテルのプール可愛すぎた」とつづり、ハートマークやイルカの絵文字などと共に写真を複数枚投稿。韓国のホテル内にあるプールで撮影した水着ショットを公開し