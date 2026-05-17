しなこ、抜群スタイル際立つホルターネック水着姿に熱視線「可愛すぎる」「目の保養」
【モデルプレス＝2026/05/17】クリエイターのしなこが5月16日、自身のInstagramを更新。プールでの水着ショットを公開し反響を呼んでいる。
【写真】30歳人気クリエイター「オシャレ」ド派手水着で抜群スタイル披露
しなこは「韓国のホテルのプール可愛すぎた」とつづり、ハートマークやイルカの絵文字などと共に写真を複数枚投稿。韓国のホテル内にあるプールで撮影した水着ショットを公開した。ブラウンにピンクの水玉模様で、ホルターネック風のキャミソールトップスにショートパンツタイプの水着を披露している。水着からは引き締まったウエストや美しい肌が際立っている。
この投稿に「可愛すぎる」「夏を先取りですね」「ウエスト細すぎ」「水着オシャレ」「肌綺麗です」「スタイル抜群」「目の保養です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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◆しなこ、セパレート水着から美肌際立つ
しなこは「韓国のホテルのプール可愛すぎた」とつづり、ハートマークやイルカの絵文字などと共に写真を複数枚投稿。韓国のホテル内にあるプールで撮影した水着ショットを公開した。ブラウンにピンクの水玉模様で、ホルターネック風のキャミソールトップスにショートパンツタイプの水着を披露している。水着からは引き締まったウエストや美しい肌が際立っている。
◆しなこの投稿に反響
この投稿に「可愛すぎる」「夏を先取りですね」「ウエスト細すぎ」「水着オシャレ」「肌綺麗です」「スタイル抜群」「目の保養です」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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