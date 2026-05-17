10万人に1人という難病『脳動静脈奇形』を患い、昨年3月に「准看護師資格」を取得したことを公表している俳優の間瀬翔太さんが5月16日、自身のブログを更新。『41歳になれます様に。』と題し、あらためて40歳の誕生日を迎えた想いを綴りました。【写真を見る】【 10万人に1人の難病・間瀬翔太 】40歳迎えた想い綴る「生きるってめちゃくちゃ難しいけど、本当に幸せ」「無事に41歳になれます様に」 【 脳動静脈奇形 】間瀬さん