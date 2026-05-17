“マチアプ”と略称されるマッチングアプリが、ロマンス詐欺の狩り場、草刈場となっている。20代のネットユーザーの半数が利用した経験があると言われ、すでにあらゆる世代から「普通のアプリ」として市民権を得ているマチアプ。世界で推計3・8億人が利用しているとされ、わが国での利用者は、1000万人から2000万人の間と推定されている。【井上トシユキ／ITジャーナリスト】（全3回の第1回）＊＊＊マチアプでの詐欺で再び脚光…