アメリカのニューヨーク・タイムズは、アメリカとイスラエルが近くイランに対する攻撃を再開する計画を進めていると報じました。ニューヨーク・タイムズは15日、中東の当局者の情報として「アメリカとイスラエルが早ければ来週にもイランへの攻撃再開に向けて準備している」と報じました。また、アメリカ政府当局者の話として軍事攻撃が再開された場合、イランの軍事施設やインフラ施設へのより積極的な爆撃が検討されていると伝え