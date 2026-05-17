湘南ひらつか織り姫を先頭に行われた七夕おどり千人パレード＝平塚市の湘南スターモール（昨年の様子）平塚市は、第７４回湘南ひらつか七夕まつり（７月３〜５日）の七夕飾りや暑さ対策の費用に充てるため、クラウドファンディング（ＣＦ）型ふるさと納税を活用して寄付を募集している。目標金額は２００万円で、期間はまつり前日の同２日まで。ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」のガバメントクラウドファンディング（Ｇ