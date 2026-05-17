BNLイタリア国際 大会期間：2026年5月5日～2026年5月17日 開催地：イタリア ローマ コート：クレー（赤土） 結果：[ココ ガウフ] 1 - 2 [エリナ スビトリナ] 試合の詳細データはこちら≫ BNLイタリア国際第12日がイタリア ローマで行われ、女子シングルス決勝で、第3シードのココ ガウフと第7シードのエリナ スビトリナが対戦した。 第1セットはエリナ スビトリナが6-4で