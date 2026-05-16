結成16年以上の漫才賞レース『アサヒ ゴールド presents THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』のグランプリファイナルが16日、東京・台場のフジテレビから同局系で生放送され、結成18年目のトットが4代目王者に輝いた。トット『M-1グランプリ』への参加資格を失った漫才師たちの“セカンドチャンス”として、4回目の開催となった今大会。世間的に知られていない漫才師からテレビで人気の売れっ子まで、大会史上最多の152組がエン