◆ドイツ１部▽第３４節フライブルク―ライプチヒ（１６日）北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表に選出されたＭＦ鈴木唯人は、右鎖骨骨折の影響でベンチ外となった。この日が最終節のため、ドイツ挑戦１年目となった今季は２５試合出場４得点で終了となった。チームは２０日に欧州リーグ決勝アストンビラ戦を控えているが、この大一番も出場は厳しい見通しとなっている。骨折を抱えながらもＷ杯本大会での出場は