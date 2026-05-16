ホンダ、日産、トヨタ──。メーカーの威信を背負ったプレリュード、Z、GRスープラの3台が、300km/hに迫る高速で超接近バトルを展開。勝負は、まさかの2台同時オーバーテイクで決着した。【映像】日産＆トヨタをホンダが“2台同時抜き”の衝撃光景スーパーGT 2026シーズン第2戦富士の終盤。ホームストレートでは、#38 KeePer CERUMO GR Supraを先頭に、#16 HRC PRELUDE-GT、#24 リアライズコーポレーション Zの3台が、白熱の5